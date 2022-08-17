تنسيق كلية آداب 2022 على مستوى الجمهورية.. جامعة عين شمس 275 درجة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية آداب 2022 على مستوى الجمهورية، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة في الكليات النظرية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، مؤكدة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى متاحة الآن على موقع التنسيق الإلكتروني.

تفاصيل تنسيق كلية آداب على مستوى الجمهورية

تقدم «الوطن» في السطور التالية، جميع التفاصيل الخاصة بتنسيق كلية آداب 2022 بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي منذ قليل:

- كلية الآداب جامعة العريش 303.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة القاهرة 300.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة عين شمس 291.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الإسكندرية 290.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة حلوان 286.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة المنصورة 284.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة بورسعيد 282.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة بنها 281.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 280.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة الإسكندرية 278.0 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس 276.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة عين شمس 275.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الزقازيق 274.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة طنطا 274.0 درجة.

- كلية آداب بنات جامعة عين شمس 272.0 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 272.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الوادي الجديد 272.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة حلوان 272.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة دمياط 271.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 270.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة بنها 269.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة دمنهور 269.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة كفر الشيخ 268.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة الفيوم 268.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنات جامعة عين شمس 267.0 درجة.

- كلية الآداب جامعة أسوان 266.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة العريش 265.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة الزقازيق 265.0 درجة.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت منذ قليل، الحدود الدنيل لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد.