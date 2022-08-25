الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي.. بينها تربية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي، عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، موضحًا أنّ الكليات المتاحة في المرحلة للطلاب تتمثل في كليتي التربية الرياضية والتربية الفنية والمعاهد التجارية وغيرها من المعاهد التي تتماشى مع التخصصات وخدمة اجتماعية انتساب.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيحة المرحلة الثانية، أنّ الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي، المتبقية من المرحلة الثانية هي كليتا التربية الرياضية والتربية الفنية، مؤكداً أنّ التسجيل للمرحلة سيبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب والكشف عن نتيجتها.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية التقدم برغباتهم للالتحاق بمختلف الكليات، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ويفتح مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه لاستقبال الطلاب لسحب وصرف أوراق القبول الخاصة بهم، وتقديم كل الملفات، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.