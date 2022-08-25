تصنيف «فيفا» للمنتخبات.. مصر تحافظ على مركزها والبرازيل تستمر بالصدارة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تصنيف المنتخبات لشهر أغسطس الحاري، الذي شهد تغييرات طفيفة لبعض المنتخبات على المستوى العالمي والقاري، لكن منتخب مصر على تصنيفه الأخير الذي حصل عليه شهر يوليو المنقضي، واستمر في المركز الـ40 دون أي تغييرات.

منتخب مصر استقر في المركز الـ40 في تصنيف فيفا الشهر للمنتخبات، بينما قفز إلى المركز السادس على مستوى أفريقيا، والثالث على الصعيد العربي، ولم يشهد التصنيف الشهري تغييرات كبيرة، على مستوى أول 50 منتخب في التصنيف، باستثناء المغرب الذي تراجع إلى المركز الـ23.

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