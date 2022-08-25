تفاصيل إصابة إيطالي بفيروس كورونا وجدري القرود والإيدز.. حالة نادرة

أدى إعلان السلطات الصحية الإيطالية، بشأن إصابة شخص يبلغ من العمر 36 عاما، بثلاثة أمراض معدية في وقت واحد وهي فيروس جدري القرود، وفيروس كورونا المستجد وفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، إلى حالة من الجدل، حيث لم يسبق تشخيص الأمراض الثلاثة مجتمعة في شخص واحد حتى الآن، بحسب ما نشرته مجلة العدوى الإيطالية.

أول حالة يتم تسجيلها في العالم

الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، قال إن هذه أول حالة يتم تسجيلها في العالم لشخص مصاب بثلاثة فيروسات معدية في وقت واحد، لافتًا إلى أن المريض توجه إلى مستشفى كاتانيا في إيطاليا بعد ظهور أعراض جدري القرود عليه.

وأضاف فؤاد لـ «الوطن»، أن المستشفى قرر تحويله لقسم الأمراض المعدية بعدما خضع لإجراء مجموعة من الفحوصات تبين على أثرها إصابته بالأمراض الثلاثة المعدية، مشيرا إلى أنه بسؤال المريض عن خط سيره خلال الفترة الماضية، أقر بأنه سافر إلى إسبانيا، وخلال تواجده هناك أقام علاقة غير سوية مع رجلين.

فحوصات طبية

وتابع رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، أنه من المتبع في الحالات المعدية، سؤال المريض عن روتين حياته خلال الفترة الماضية باعتباره أمرا مهما في التشخيص، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وتحديدا فحوصات الدم.

وأوضح «فؤاد» أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت على المريض كانت أعراض جدري القرود، ولكن تبين من فحوصات الدم والأجسام المضادة بأنه مريض أيضا بفيروس كورنا المستجد وفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

وأكد أن هذه الحالة أثبتت أنه يمكن إصابة الشخص الواحد بأكثر من مرض معدٍ، مشيرا إلى أن الأطباء في مستشفى كاتانيا، قالوا إنهم وجدوا فيروس جدري القرود في فم المصاب لمدة تزيد على 20 يوما، وأنه أجرى تحليلا في مارس الماضي وثبت عدم إصابته بفيروس نقص المناعة الإيدز، ولكن في التحليلات الأخيرة اكتشفوا الفيروس في دمائه، وكذلك يمكن أن تكون إصابته بكورونا قديمة نظرا لعدم وجود أعراض قوية.

قادم من إسبانيا

وكانت مجلة «العدوى»، الإيطالية، قالت إن المريض الذي لم تنشر اسمه، كان متواجدا في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الماضي، لافتة إلى أنه في الثاني من يوليو الماضي، أجرى المصاب اختبارا لفيروس كورونا المستجد، وفي نفس اليوم عصرا بدأ ظهور طفح جلدي على ذراعه اليسرى، وفي اليوم التالي بدأت الحويصلات الصغيرة المؤلمة تظهر على جسده وبحلول 5 يوليو تحولت الحويصلات إلى بثور، ليتم نقله إلى مستشفى جامعة سان ماركو في كاتانيا بإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمراض المعدية.

وبحسب الصحيفة فإن الرجل ثبت إصابته بفيروس جدري القرود، كما أنه خضع بعد ذلك لفحوصات للكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ليتبين إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.