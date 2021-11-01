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محامي مصاب مشاجرة «حقوق الإسكندرية»: المتهم اشترى «كاتر»

كتب:

كيرلس مجدى
11:29 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021
الطالب أحمد رمضان أحد أطراف واقعة جامعة الإسكندرية

الطالب أحمد رمضان أحد أطراف واقعة جامعة الإسكندرية

قال محمد ولاء، محامي الطالب المصاب في واقعة جامعة الإسكندرية، إن رواية الشهود أثبتت حدوث مشادة كلامية بين «محمد جمعة»، و«محمد رمضان»، شقيق المصاب، أمام باب كلية الحقوق وانتهى الموقف، وحينها كان ينتظر الأخير شقيقه للخروج من الكلية، ليعود طالب كلية الحقوق حاملا «كاتر جديد»، برفقة أصدقائه، نافيا ما تردد عن وجود السلاح معه مسبقاً، مشيراً إلى أن ذلك يجعل الأمر شروع في قتل وليس مشاجرة فحسب.

قرارات النيابة العامة حول أطراف مشاجرة حقوق الإسكندرية

وأضاف «ولاء»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في الوقت الراهن، قررت النيابة العامة حبس موكليه أحمد رمضان عوض، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، 18 سنة، وشقيقه محمد رمضان، الطالب في معهد النظم والمعلومات، 4 أيام على ذمة التحقيقات برفقة المتهم الأول محمد جمعة الطالب في كلية الحقوق.

تفريغ كاميرات المراقبة المواجهة لبوابة كلية الحقوق

وأوضح أنه طلب تفريغ كاميرات المراقبة المواجهة لبوابة كلية الحقوق والتي بدورها سوف تكشف عن تفاصيل الواقعة والتي تبين أن المشادة الكلامية بين موكليه والطرف الأول انتهت، إلا أن الطرف الأول، طالب كلية الحقوق، اشترى سلاح «كتر» مخصوص من أجل إتمام جريمته.

محامي المصاب في واقعة جامعة الإسكندرية: شروع في قتل وليست مشاجرة

وأكد أن ذلك الأمر حال ثبوته سيطالب النيابة العامة بتحويل مسار القضية من كونها مشاجرة إلى قضية الشروع في قتل يتهم فيها طالب كلية الحقوق، لافتا إلى أن ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول هو دفاع موكليه عن أنفسهم بعدما قام الطرف الأول في الواقعة بإصابة الطرف الثاني بإصابات بالغة في وجهه وعدد من أنحاء جسده، وإصابة شقيقه في يده حين كان يدافع عن أخيه.

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