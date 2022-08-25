نتيجة تنسيق كلية التربية 2022 المرحلة الثانية.. الحد الأدنى 238 درجة
كتب:
منة عبده
12:29 م | الخميس 25 أغسطس 2022
معامل التنسيق - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وإجراءات تقليل الاغتراب، وموعد تنسيق المرحلة الثالثة، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة تنسيق كليات التربية 2023 المرحلة الثانية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:
نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 المرحلة الثانية
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
تربية بنها 303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية مطروح 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تربية حلوان 293
تربية المنيا 292
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290
تربية الفيوم 287
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية بنات عين شمس 283
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية جنوب الوادي 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تربية السويس 282
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
تربية سوهاج 280
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
تربية أسيوط 279
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276
تربية طفولة مبكرة دمنهور 275
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275
تربية نوعية الزقازيق 275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274
تربية بني سويف 274
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274
تربية دمياط 273
تربية (طفولة) عين شمس 273
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273
تربية طفولة مبكرة الفيوم 273
تربية نوعية القاهرة 272
تربية طفولة مبكرة مطروح 272
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270
تربية طفولة مبكرة بني سويف 270
تربية نوعية الإسكندرية 269
تربية طفولة مبكرة المنيا 269
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268
تربية نوعية طنطا 268
تربية (طفولة) كفر الشيخ 267
تربية نوعية المنصورة 265
تربية (طفولة) السويس 265
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
تربية الوادي الجديد 263
تربية نوعية عين شمس 262
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
تربية (طفولة) دمنهور 261
تربية نوعية بور سعيد 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
تربية نوعية المنيا 255
تربية نوعية كفر الشيخ 255
تربية نوعية بنها 255
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
تربية نوعية الفيوم 250
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
تربية رياضية بنات دمياط 250
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
تربية نوعية أسيوط 249
تربية نوعية جنوب الوادي 249
تربية (طفولة) سوهاج 248
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
تربية نوعية دمياط 246
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
تربية فنية المنيا 245
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244
تربية نوعية فنية طنطا 244
تربية (طفولة) الوادي الجديد 244
تربية نوعية فنية الزقازيق 243
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
تربية أسوان 240
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240
تربية نوعية مطروح 240
تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
تربية نوعية فنية أسيوط 239
تربية نوعية موسيقية طنطا 238