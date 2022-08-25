نتيجة تنسيق كلية التربية 2022 المرحلة الثانية.. الحد الأدنى 238 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وإجراءات تقليل الاغتراب، وموعد تنسيق المرحلة الثالثة، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وجاءت نتيجة تنسيق كليات التربية 2023 المرحلة الثانية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية التربية 2023 المرحلة الثانية

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

تربية بنها 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية مطروح 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تربية المنيا 292

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تربية الفيوم 287

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تربية السويس 282

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تربية أسيوط 279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275

تربية نوعية الزقازيق 275

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274

تربية بني سويف 274

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274

تربية دمياط 273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273

تربية نوعية القاهرة 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 272

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270

تربية نوعية الإسكندرية 269

تربية طفولة مبكرة المنيا 269

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268

تربية نوعية طنطا 268

تربية (طفولة) كفر الشيخ 267

تربية نوعية المنصورة 265

تربية (طفولة) السويس 265

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264

تربية الوادي الجديد 263

تربية نوعية عين شمس 262

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262

تربية (طفولة) دمنهور 261

تربية نوعية بور سعيد 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

تربية نوعية المنيا 255

تربية نوعية كفر الشيخ 255

تربية نوعية بنها 255

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250

تربية نوعية الفيوم 250

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250

تربية رياضية بنات دمياط 250

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249

تربية نوعية أسيوط 249

تربية نوعية جنوب الوادي 249

تربية (طفولة) سوهاج 248

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

تربية نوعية دمياط 246

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245

تربية نوعية المنوفية بأشمون 245

تربية فنية المنيا 245

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244

تربية نوعية فنية طنطا 244

تربية (طفولة) الوادي الجديد 244

تربية نوعية فنية الزقازيق 243

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241

تربية أسوان 240

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240

تربية نوعية مطروح 240

تربية رياضية بنين الإسكندرية 239

تربية نوعية فنية أسيوط 239

تربية نوعية موسيقية طنطا 238