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نتيجة تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 2022 - 2023.. اعرف الحد الأدنى

التعليم العالي تعلن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية

كتب:

عمرو رجب
12:29 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

اعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، ومن ضمنها كلية السياسة والأقتصاد بجامعة بني سويف

نتيجة تنسيق كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالي 342 درجة للقبول بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف كحد أدنى للقبول، وذلك عقب فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

تأسيس كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف

وتأسست كلية الأقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف عام 2013 وبدأت الدراسة بها عام 2013/ 2014، حيث تقبل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية لخريجي الثانوية العامة وفق مجموع يحدده مكتب التنسيق بالكلية التي تنقسم إلى قسمين وهما: قسم العلوم السياسية، وقسم الاقتصاد.

وافتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، المبنى الجديد لكلية السياسة والأقتصاد بجامعة بني سويف.

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بقلم عمرو رجب