توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على السواحل الغربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن توقعات 72 ساعة مقبلة على كافة المناطق والمدن خلال الفترة من الخميس 25 أغسطس حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن البلاد ستشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأكدت الهيئة، أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مع توقعات بوجود أمطار على السواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.