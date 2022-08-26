حظك اليوم برج الثور الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود الثور بالقوة والشجاعة، وهو يعتبر من الشخصيات الموثوق بها، بالنسبة للمحطين به في جميع تعاملاته، وهو شخض عملي ومخلص، ويتمتع باستقرار نفسي أصبح ينعكس على معاملاته، التي تتميز بالإخلاص والطيبة، كما أنه يدعم من حولهم.

صفات مواليد برج الثور، دائما ما تجدهم شخصيات عنيدة، وغيورة ومحبين للموسيقى، ورومانسي، وللاستقرار الأسري والعاطفي، ويكرهون التغيرات المفاجئة، ويشعرون بالأمن وسط أسرهم وعملهم، وهم من الشخصيات التي تعمل بجدية، لكن تجدهم كسالى أحيانا، و يواجهون صعوبة بالتركيز أو في تنفيذ مطالب ورغبات الآخرين، حيث أنهم ينسون سريعا، لذا يتعرضون للمشاكل بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

يتواجد فينوس بمنزل العلاقات وهو سوف يجعلك تبدو ساحرا اليوم ويتتمتع بطاقة وأفكارا مبتكرة من أجل العمل على تجديد حياتك وتطويرها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل الصحة اليوم وهذا سوف يمنحك روح بحث ومثابرة كبيرة، وتستمتع بالقيام بواجبك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».