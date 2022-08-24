حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«تقبل المسؤولية في محيط عملك ومع الشريك احذر من الوضع المعاكس».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، الذي يعرف عنه إخلاصه الشديد في عمله كما أنه من الشخصيات القيادية، ولديه الكثير من الطموح والأهداف والأحلام، ويعرف ما يبحث عنه في حياته الاجتماعية والعاطفية والمهنية.

ووفق خبراء الأبراج فمولود برج الحمل يملك العديد من السمات منها أنه من الشخصيات الصادقة والصريحة ولديه ثقة كبيرة بالنفس وقدرة على جذب المحيطين به، واهتمام عائلته وأقرانه اجتماعيا ومهنيا.

ويفضل مولود برج الحمل الوضوح في كل امور حياته فتجده يحب القرارات الواضحة والسريعة، ويكره الغموض، ويتميز وسط أقرانه باللطف والجاذبية واللباقة، ويتمتع بحماس تجاه الأعمال الجديدة، ويسعى أن يصنع لنفسة إنجازات مهنيا واجتماعيا.

اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» ضمن سلسلة خدماتها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحمل، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، أن الجانب العاطفي اليوم يخبرك بأن القمر في وضع معاكس وقد يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ينصحك الفلك اليوم في العمل بأن تحذر فالوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.