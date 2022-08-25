أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، وتزامنا مع ذلك، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية، عن خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس 2022، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس 2022

1- تبدأ خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس 2022، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للتنسيق، عبر هذا الرابط.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- كتابة الرقم السري.

4- ثم بعد ذلك يتم الضغط على اختيار «بحث».

5- سوف تظهرنتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

6- القيام بطباعة بطاقة الترشيح، ومن ثم إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية التى تم الترشيح إليها، وفقا للتنسيق.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن بداية مرحلة تقليل الاغتراب للعام الدراسي 2022، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.