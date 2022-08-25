نتيجة تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها 2022 - 2023.. الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة نتيجة تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها 2022 - 2023، إذ بلغ الحد الادني للالتحاق بالكلية 278 درجة، ويشترط للالتحاق بالكلية اجتياز اختبارات القدرات للطلاب عقب امتحانات الثانوية العامه 2022 وأعلنت نتائجهم في وقت سابق.

«الوطن» تستعرض نتيجة تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها 2022 - 2023، والحد الأدنى للالتحاق بالكلية وفق نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها 2022 - 2023

وأظهرت نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، أن نتيجة تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها 2022 - 2023 بلغ هذا العام 278 درجة للحاصلين على الثانوية العامة 2022، ويُشترط اجتياز إختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكلية.

أقسام كلية تربية رياضية بنات بنها والبرامج الدراسية

وتضم كلية تربية رياضية بنات بنها عددا من الأقسام والبرامج الدراسية المناسبة لكل الطلاب الملتحقين بالكلية، وفق شروط وضوابط أعلنتها الكلية عبر موقعها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي:

- المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية.

- الإدارة الرياضية والترويح.

- العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية.

- علوم الصحة الرياضية.

- التدريب الرياضي وعلوم الحركة.

- نظريات وتطبيقات الرياضات المائية.

- نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار.

- نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية.

- نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية.

- رياضات المضرب.

- نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات.

ويمكن التعرف علي مزيد من التفاصيل حول كل قسم علي حده ومميزاته وشروط الإلتحاق به من هنـــــــــــــــا.