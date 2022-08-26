رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة حياة كريمة حسنت أحوال الفئات المهمشة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أهمية الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى حياة كثير من المصريين.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى تصريحات لـ«الوطن»: مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات التى شهدتها الدولة المصرية منذ عهود عديدة، لاسيما وأنها مبادرة حرص من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة تشكيل حياة المواطن المصري وبناءه من الداخل وتحسين وتطوير أحوال معيشته، وبالأخص الفئات المهمشة.

وأشار إلى إنه بالرغم من رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب التضخم والحرب الروسية - الأوكرانية،الإ أن القيادة السياسية حريصة على الاستمرار في دعم هذا الملف.

وأوضح النائب أحمد بدوي الدور الذى لعبته وزارة الاتصالات على مدار الفترة الماضية داخل هذه المبادرة من خلال توصيل خدمات الفايبر لكل العزب والنجوع وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والتي تستهدف كل المحافظات المصرية.

مشروعات مصر الرقمية

وفى سياق منفصل، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ستواصل متابعة عدد من الملفات التي تولي لها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها مشروعات مصر الرقمية.

واستطرد قائلا: نعمل حاليًا على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مشروعات مصر الرقمية؛ لاسيما وأنها تعد حجر الزاوية في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تساهم في إتاحة فرص عمل مميزة لرواد الأعمال والشباب، والعاملين في مجال الحاضنات التكنولوجية.

التوسع في إنشاء مراكز الإبداع بالمحافظات

وأوضح أن العرض الذي قدمه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثاني تضمن إنشاء 8 مراكز إبداع بعدد من المحافظات بالدلتا والصعيد خلال العامين 2020 و2021، فضلًا عن الاتجاه لإنشاء 15 مركزًا للإبداع في المحافظات خلال العام المقبل.