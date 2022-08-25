تعرف على نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023

يبحث الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة على نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023، التي تم الإعلان عنها خلال نتائج المرحلة الثانية اليوم الخميس، إذ تعد جامعة السادات من الجامعات، التي يبحث عنها الطلاب كونها تضم كليات حديثة تهتم بجودة التعليم، فضلا عن قربها من عدد من المحافظات المجاورة لمحافظة المنوفية، وهو ما يجعل الطلاب يبحثون عن التنسيق بها.

نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023

تواصل «الوطن» تقديم خدماتها المستمرة، في ضوء الاهتمام بكل ما يهم الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى، التي من بينها نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 298 درجة كحد أدنى.

نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023

وتلقى نتيجة تنسيق كلية تربية مدينة السادات 2022-2023، اهتماما كبيرا من الطلاب، حيث تحتوي على عدد من الأقسام التي تؤهل الخريجين لفرص عمل كثيرة، بعد الفترة الدراسية التي تستمر لمدة 4 أعوام، إذ يمكن للطلاب أن يدرسوا في أي قسم بين أقسام الكلية المختلفة.

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كان 45908 آلاف للشعبة الأدبية بمجموع 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، بينما الشعبة العلمية 223294 طالبا بمجموع 246 درجة فأكثر، أي بنسبة 60%.