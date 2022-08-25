نتيجة تنسيق كلية تربية دمنهور 2022-2023 بالدرجات.. فرحة كبيرة بين الطلاب

ظهرت نتيجة تنسيق كلية تربية دمنهور 2022-2023، اليوم الخميس، عقب اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بمجموع درجات 306 درجات، بعد أيام من الترقب والقلق عاشها خريجي الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، الذين لم يتمكنوا من التقديم في مرحلة التنسيق الأولى، نظرا لعدم حصولهم على الدرجات التي تؤهلهم لتلك المرحلة.

نتيجة تنسيق كلية تربية دمنهور 2022-2023

عاش أولياء الأمور حالة من الفرح عقب إعلان نتيجة تنسيق كلية تربية دمنهور 2022-2023، إذ تم اعتمادها بحد أدنى يرضي العديد منهم، كونها الكلية الأكثر إقبالا بين الكليات الأدبية بجامعة دمنهور، نظرا لعدم وجود العديد من كليات القمة للشعبة الأدبية، بمجمع كليات دمنهور الأدبي.

تنسيق تربية دمنهور مماثل لعام 2021

لم تختلف نتيجة تنسيق كلية تربية دمنهور 2022-2023 عن العام الماضي، إذ جاءت مماثلة لنفس الدرجات، الأمر الذي انعكس بدوره علي فرحة الطلاب.

وشهدت جامعة دمنهور استعدادت مكثفة خلال الفترة الماضية، لاستقبال خريجي الثانوية العامة، خلال مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، حيث شهدت معامل كلية الطب البيطري تواجد العديد من أساتذة الجامعة وعددا من العاملين، لإرشاد الطلاب أثناء تقديم رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وجاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عبد الحميد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، حيث شدد أيضا على توافر كل سبل الدعم والإرشاد لطلبة، للتيسير عليهم أثناء تقديم الرغبات.