الداخلية تعلن عن بدء فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»

في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واصلت وزارة الداخلية تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

إطلاق فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد

وتابعت وزارة الداخلية كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، وتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 814 منفذًا و6 معارض رئيسية و17 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال «سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض»، تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال «منظومة أمان»، التي تسهم في توفير السلع الأساسية بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، عبر تجهيز 32000 شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

كما تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.