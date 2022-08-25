نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 2022 - 2023.. حد أدنى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، ومن ضمنها تنسيق كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 2022 - 2023.

نتيجة تنسيق كلية خدمة إجتماعية تنموية بني سويف 2022 - 2023

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالي 246 درجة للقبول بكلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف كحد أدنى للقبول، وذلك عقب فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

أهداف ورسالة كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

وتهدف كلية الخدمة الإجتماعية التنموية بجامعة بني سويف إلى إعداد أخصائي اجتماعي يستطيع المنافسة في سوق العمل محليا وإقليما، وقادرا على إحداث التغير الإيجابي في المجتمع، وإجراء البحوث التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهني، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا والنهوض بالمجتمع، كما تعمل الكلية على تنمية مجتمعها الداخلي والمجتمع المحلي المحيط بها، والمساهمة في حل المشكلات القومية.