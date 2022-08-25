نتيجة تنسيق كلية تربية بنها 2022-2023.. 5 أقسام وبرامج دراسية جديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية تربية بنها 2022-2023، ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات اليوم الخميس، إذ بلغ الحد الأدنى للكلية في تنسيق هذا العام، 303 درجات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، للشعبتين الأدبية والعلمية للأقسام المختلفة بالكلية.

نتيجة تنسيق كلية تربية بنها 2022-2023

يعادل الحد الأدنى «303 درجات» من نتيجة تنسيق كلية تربية بنها 2022-2023 والحد الادني نسبة 73%، إذ يمكن للحاصلين على هذا المجموع فأكثر اللالتحاق ببرامج وأقسام الكلية.

وتضم كلية التربية جامعة بنها، عددا من الأقسام العلمية، وفق موقع الكلية الرسمي على شبكة الإنترنت، وهي:

- قسم الصحة النفسية.

- قسم علم النفس.

- قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

- قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة.

- قسم أصول التربية.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن كل قسم والدرجة العلمية والتخصص المتاح اضغط هنـا.

البرامج الدراسية الجديدة في تربية بنها

تقدم كلية التربية جامعة بنها، عددا من البرامج الدراسية الجديدة، في إطار ربط الخريجين بسوق العمل، هي:

- برنامج إعداد معلم اللغة العربية.

- برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية.

- برنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع.

- برنامج إعداد معلم التاريخ.

- برنامج إعداد معلم الرياضيات للتعليم العام.

- برنامج إعداد معلم الفيزياء للتعليم العام.

- برنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية للتعليم العام.

- برنامج إعداد معلم الكيمياء للتعليم العام.

ولتفاصيل كل برنامج وطرق وشروط الالتحاق به والمصروفات الدراسية، يمكن زيارة هذا الرابط هنـــــــــا.