شروط وإجراءات الترشح لعمادة «تربية بنها»: السبت فتح بابا الترشح

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لعمادة كلية التربية بدءا من السبت المقبل حتى يوم 3 مارس المقبل، وذلك في مقر الجامعة بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم

أوضح «سوسة»، في تصريحات صحفية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم على منصب عميد كلية التربية ببنها هي:

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5 نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح.

بيان حالة رسمي من الكلية المختصة.

السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها.

خطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

وأضاف أن المرشح يلتزم أيضا بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشح، ويؤشر على الملف من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا به محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعا من الموظف المختص.

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شروط وإجراءات الترشح

ذكر رئيس جامعة بنها أن شروط وإجراءات الترشح لعمادة كلية التربية جامعة بنها هي:

أن يكون المتقدم أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل.

ألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

ألا يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

وأوضح أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح، بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.