الجامعات الخاصة في مصر.. معتمدة ومتاحة للمرحلة الثالثة 2022

تعد الجامعات الخاصة في مصر من الخيارات المتاحة أمام الطلاب، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث تضم الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات العديد من البرامج والكليات المتنوعة التي تمنح الطلاب شهادات علمية معتمدة.

الجامعات الخاصة في مصر

وأعلنت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق الجامعات الخاصة 2022 والحد الأدنى لها بـ55% لعدد من الكليات، كما حددت الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بـ82%.

وكشفت عن قوائم الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر بهدف توعية الطلاب وأسرهم بأسماء هذه الجامعات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وفتحت الجامعات الخاصة في مصر باب استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها، على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أسماء الجامعات الخاصة عبر الموقع الرسمي للوزارة، كالتالي:

1- جامعة 6 أكتوبر.

2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. MSA

3- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا must

4- جامعة مصر الدولية.

5- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6- جامعة الأهرام الكندية.

7- الجامعة البريطانية فى مصر.

8- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9- جامعة سيناء.

10- جامعة فاروس بالإسكندرية.

11- جامعة النهضة ببنى سويف.

12- جامعة المستقبل.

13- الجامعة المصرية الروسية.

14- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15- جامعة هليوبوليس.

16- جامعة الجيزة الجديدة.

17- جامعة دراية بالمنيا.

18- جامعة بدر.

19- جامعة حورس.

20- جامعة المصري

21- جامعة ميريت.

22- جامعة سفنكس.

23- جامعة السلام.

24- جامعة بدر بأسيوط.

25- جامعة الصالحية

26- جامعة الحياة.

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ليتعرف آلاف الطلاب من الحاصلين على الشهادة الثانوية على الأماكن التي تم ترشيحهم لها في الكليات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2022- 2023، كما أعلنت الوزارة الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 في هذه الجامعات.