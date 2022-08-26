حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بقوة شخصيته، والتي تجعله دائما يسيطر على الأشخاص المحيطين به، كما أنه يسعى إلى المناصب القيادية، والتي تمكنه من التحكم بالآخرين، ولا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون حب على الإطلاق، الأمر الذي يجعله دائم البحث عن الشخص المناسب له ولطبيعة حياته، ويحب لفت الأنظار كثيرا، ما يجعل الميحطين به يتقربون منه ويتوددون إليه.

ويتسامح مولود برج الأسد كثيرا مع من يخطئ في حقه، كما أنه يهتم دائما بالأشخاص المحيطين به والمقربين منه، ولا يحب أن يراهم في مشكلة ما، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

مشاهير برج الأسد

ويعد برج الأسد من أكثر الأبراج التي يعد مشاهيرها من الرؤساء والقادة في العالم، مثل الرئيس الأمريكي جون كيندي، ونابليون بونابرت، بالإضافة إلى الكثير من القادة والعلماء وأصحاب المهن المرموقة.