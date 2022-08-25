نتيجة تنسيق كلية حقوق بنها 2022 - 2023.. الأقسام وبرامج الدراسة

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية الحقوق بنها 2022 - 2023 والحد الأدنى للقبول للكلية، ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الكليات، حيث يمكن لطلاب هذه هذه المرحلة البدء في استخراج بطاقات الترشيح الخاصة بهم من موقع التنسيق وبدء إجراءات الالتحاق بالكلية.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية حقوق بنها 2022 - 2023، والأقسام والبرامج الدراسية بالكلية، في ضوء الحد الأدنى للكلية ضمن خدمات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.

الحد الأدنى لتنسيق كلية حقوق بنها 2022 - 2023

وحددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2022 - 2023 بالحد الأدنى للقبول بالكلية، بمجموع 257 للشعبتين الأدبية والعلمية.

أقسام وبرامج كلية حقوق بنها

وتضم كلية حقوق بنها ضمن نتيجة تنسيق 2022 - 2023 وفق الموقع الرسمي للكلية علي الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي عددا من الأقسام، هي:

- القانون الجنائي

- القانون المدني

- القانون التجاري

- فلسفة القانون وتاريخه

- الشريعة الإسلامية

- القانون العام المرافعات القانون الدولى الخاص

- الاقتصاد والمالية العامة القانون الدولى العام

ولمزيد من المعلومات عن كل قسم وشروط الالتحاق به من خلال الرابط من هنا.

برامج الدراسة في حقوق بنها تنسيق 2022- 2023

وتقدم كلية حقوق بنها برنامجا دراسيا متكاملا هو برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية شعبة الدراسات القانونية، ضمن برامج الدراسة بالكلية المستحدثة لتواكب سوق العمل وربط الخريجين بسوق العمل الخارجي ومتطلبات العمل بعد التخرج.