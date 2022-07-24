أقسام تجارة بنها في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية 2022

مع بدء العد التنازلي لإعلان تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة تزايدت عمليات البحث من الطلاب وأولياء أمورهم عن أقسام كلية التجارة جامعة بنها ورسالة وأهداف الكلية وعلاقة الدارسة فيها بسوق العمل والمستقبل العلمي والمهني الذي توفره الدراسة بالكلية.

«الوطن» تستعرض البرامج والاقسام الدراسية بكلية التجارة جامعة بنها بشعبها المختلفة الإنتظام والإنتساب واللغة الإنجليزية وبرامج الكلية في فرع الجامعة بالعبور في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.

أقسام كلية التجارة جامعة بنها

تضم كلية التجارة جامعة بنها 4 اقسام رئيسية هي :

قسم المحاسبة

قسم الاقتصاد

قسم إدارة الأعمال

قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

وهذه الأقسام متاحة لطلاب بشعبيتي الإنتظام والإنتساب وفق ترشيح مكتب تنسيق الجامعات

لمعرفة التفاصيل الخاصة بكافة اللأاقسام والبرامج الدراسية الخاصة بكل قسم من هنـــــــــــــــــا

شروط القبول في شعبة اللغة الإنجليزية

وحددت كلية التجارة جامعة بنها شروط التقدم لشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية كالتالي:

- أن يكون الطالب انتظام ومستجد وتم ترشيحه من مكتب التنسيق بمجموع 80% من مجموع درجات اللغة الإنجليزية

- عمل مجموع اعتباري لكل طالب مجموع الثانوية العامة + مجموع درجة اللغة الإنجليزية ويتم ترتيب الطلاب حسب المجموع اﻻعتباري تنازليا

الأوراق المطلوبة للإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية

وحددت كلية التجارة جامعة بنها الاوراق المطلوبة للإلتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية كالتالي :

- أصل بطاقة الترشيح وفق نتيجة تنسيق الجامعات 2022

- أصل شهادة الثانوية العامة وليس مستخرجا منها

- أصل شهادة الميلاد

- شهادة 2 و6 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب

- 6 صور شخصية

- صورة من كل هذه المستندات لملف الشعبة وبعد إعلان نتيجة القبول تتاح فرصة أسبوع فقط لسداد مصروفات الشعبة