حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء لديه الكثير من المميزات التي تجعل حياته مثالية، سواء كانت حياته الشخصية أو المهنية أو العلمية، إذ أنه يحرص كثيرا على ترتيب وتنظيم الأمور، ويكره الأشياء الفوضوية التي لم يكن هناك خطة لها، الأمر الذي يجعل من حياته روتينية بعض الشيئ، كما أنه يحرص على وضع خطط للأشخاص المقربين منه، كما أنه يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل، ولا يستسلم للأوهام على الإطلاق.

ويتميز مولود برج العذراء أيضا أنه يميل إلى الابتعاد عن الأشخاص المحيطين به، كما أنه لا يثق في الآخرين بسهولة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب مولود برج العذراء أنه انتقادي بشكل كبير، يحرص على انتقاد جميع الأشخاص المحيطين به، ويمتلك شخصية عنيدة، كما أنه يعد شخصية قلقلة ومتوترة في كثير من الأحيان.