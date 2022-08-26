حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب أن لديه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنه يقدر الأمانة والثقة والوفاء في حياتهم كثيرا، ولا يخافون أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم، إذ انهم يتمتعون بجرأة وقوة كبيرة، ولديهم تركيز عال على أهدافهم، يجعلهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق أهدافهم.

ويعد مولود برج العقرب من أكثر الشخصيات التي تتميز بالثقة في النفس إلى الحد الذي يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرورا، كما أنه يفضل فصل الشتاء والأجواء الباردة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

الحب عند برج العقرب

عندما يقع مولود برج العقرب في الحب، فهو يعمل دائما على تعزيز التواصل وإجراء الحوار في علاقته بالطرف الآخر، كما أنهم حساسون تجاه الحب.