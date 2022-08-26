تفاصيل المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد».. تخفيض 30% على مستلزمات المدارس

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها صدر أمس الخميس عن بدء فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» في مختلف أنحاء الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من 1 سبتمبر المقبل، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة للمرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» حسبما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي.

في نقاط.. تفاصيل المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»

1 - تبدأ الفعاليات الخاصة بالمرحلة رقم 23 من مبادرة «كلنا واحد» بداية من الأول من شهر سبتمبر المقبل.

2 - المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

3 - تبدأ المبادرة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في مختلف محافظات الجمهورية.

4 - هدف المبادرة هو المساهمة في رفع العبء عن كاهل كافة المواطنين.

5 - تأتي المبادرة بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى، بهدف توفير السلع المختلفة وبأسعار مخفضة عن الأسواق.

6 - مبادرة «كلنا واحد» توفر جميع المتطلبات المدرسية من أدوات مدرسية وأزياء مدرسية وأحذية، من خلال أسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%.

7 - استمرار توفير المبادرة لكافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال أسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 60%.

8 - التنسيق داخل المبادرة مع جميع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، بهدف توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن طريق المنافذ والسرادقات الموضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

9 - توفير كافة المتطلبات المدرسية في عدد 814 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و17 معرضًا فرعيًا في مختلف محافظات الجمهورية.