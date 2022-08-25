كل ما تريد معرفته عن الزيادة على بطاقات التموين.. 100 جنيه شهريا للأسرة (س وج)

تبدأ الحكومة في صرف زيادة دعم بطاقات التموين، ضمن الحزمة الإجتماعية التي أقرتها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

وتجيب «الوطن» في السطور التالية، على أبرز التساؤلات حول زيادة دعم بطاقات التموين، والتي أجاب عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي للحكومة منذ قليل.

- ما هي قيمة الزيادة المقرر صرفها لأصحاب بطاقات التموين؟

الزيادة سيجر صرفها لمدة 6 أشهر متواصلة، وتنقسم إلى 3 أنواع، طبقا لعدد الأسر المدرجة على بطاقة التموين، إذ سيتم صرف المساعدات الاستثنائية للبطاقة وفقا للتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

- ما هي الفئات المستحقة لصرف زيادة بطاقة التموين؟

الفئات المنتظر إقرار لها صرف زيادات التموين، سيصل لها رسالة عبر بونات صرف الخبز مدون عليها «تم إدراج 100 جنيه دعما استثنائيا»، بحسب عدد الأسر المدرج على البطاقة.

- متى سيتم صرف زيادة على بطاقة التموين؟

بداية شهر سبتمبر المقبل من منافذ بقالي التموين حيث سيتم صرف الزيادة في صورة سلع تموينية.

- ما هي تكلفة صرف زيادة الدعم الاستثنائي؟

التكلفة الشهرية تقدر بـ833 مليون جنيه شهريا، وتتحملها الحكومة لمدة 6 أشهر.

- كيف سيتم صرف الزيادة المخصصة لأصحاب البطاقات؟

ستصرف الزيادة في صورة سلع تموينية وليس في صورة دعم نقدي لأصحاب البطاقات.

- كم يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من الدعم؟

أكثر من 36 مليون مواطن ضمن الحصر الذي أجرته الحكومة بــ9 مليون و100 ألف أسرة.

- كم يبلغ عدد المستفيدين من صرف 100 جنيه شهريا ؟

7 ملايين و657 ألألف و178 أسرة.

- كم يبلغ عدد المستفيدين من صرف 200 جنيه شهريا؟

أكثر من 332 ألف أسرة.

- كم يبلغ عدد المستفيدين من صرف 300 جنيه شهريا؟

926 أسرة.