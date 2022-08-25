«مدبولي»: أرقام الاحتياطي الاستراتيجي للسلع مطمئنة والأمور مستقرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية بصورة يومية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل الأرقام مطمئنة، والاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل لـ 7 أشهر، وباقي السلع الرئيسية في النطاقات الآمنة في حدود 6 أشهر وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأمور مستقرة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أن الأمور مستقرة، ولن تتأثر بالحزمة الإضافية لبطاقات التموين، مشيرا إلى أنه يوجد مجموعة عمل تنفيذية دائمة من الوزراء وغرفة عمليات لمتابعة هذا الموضوع على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هناك خطة إعلامية لتنمية الأسرة المصرية جرى الإعداد لها وتجهيزها بالفعل، وخرجت بعض النماذج في صورة إعلانات وأغاني، وسيتم التكثيف اعتبارا من الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في الأمور الفنية واللوجستية لتفعيل هذه الخطة ولكن يبقى دور كبير لرجال الإعلام والصحافة والمفكرين للإشارة والتركيز على هذه القضية في كل وسائل الإعلام المختلفة.

ضرورة وجود أسلوب مختلف

وتابع: «إذا استهدفنا الفئات الشابة حديثة الزواج أو في سبيلها للزواج لابد من الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام الجديدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، يجب أن يكون هناك أسلوب مختلف، وهذا ما أدعو إليه القنوات ووسائل الإعلام بأنهم يتبادلوا مع الدولة هذا الموضوع، من ناحيتنا هناك خطة وبدأنا تنفيذها وسنكثفها الفترة المقبلة، ولكن يبقى الدور على كل من له تأثير».