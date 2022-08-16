كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. اعرف الخطوات

تزامنًا مع استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لليوم الثاني على التوالي، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، لتؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ هناك العديد من الشروط للقبول ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، منها عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، وعدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي للتجارة، وألا يكون مستأجر أكثر من فدان أرض زراعية.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وعن كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومى، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنَّه يمكن للمتظلم أو الراغب فى تقديم شكوى الاتصال بالخط الساخن 19680، أو اتباع الخطوات التالية من خلال الموقع الرسمي للوزارة:

- تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومى يمكن تقديمها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- يكتب المتظلم أو الراغب في تقديم شكوى الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- قبل تقديم التظلم على المواطن أنَّ يستعلم من خلال كتابة رقمه القومي في الجزء المخصص لذلك، حتى تظهر نتيجة الاستعلام ويوضح حالة الكارت سواء تكافل أو كرامة، وحالة الكارت أيضًا إذا كان متوقفًا أو ساريًا.

- يمكن بعد الاستعلام أن يقوم المتظلم بكتابة الشكوى من خلال الضغط على شكاوى وتسجيل الشكوى.

- تظهر بالشكوى الاسم والعنوان ورقم المحمول، والمحافظة والإدارة، والشكوى المقدمة وإرسالها.

- ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ المستندات المطلوبة للتقديم لتكافل وكرامة منها ما يلي:

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.