أصالة تكشف كواليس تسجيل أغنية «شايفة فيك» «فيديو»

كشفت الفنانة أصالة، كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة «شايفة فيك»، التي تتعاون فيها مع المطرب رامي صبري، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

كواليس أغنية «شايفة فيك» لـ أصالة

ونشرت «أصالة»، فيديو يظهر كواليس تسجيل الأغنية والذي استغرق يومين وعلقت عليه قائلة: «كواليس أغنية شايفة فيك، كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي».

رامي صبري يشيد بصوت أصالة

وبمجرد طرح أغنية «شايفة فيك»، على المنصات الغنائية نشر المطرب رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، يُشيد خلاله بصوت الفنانة أصالة في أغنية «شايفة فيك»، قائلاً: «صوت أصالة في الأغنية دي من حتة تانية والله مش علشان لحني أو عشان هي صديقتي لا.. وأنا باخد تراك الغناء كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية.. وصدقوني محدش بيقدر يعمل كدة كتير.. فخور بالأغنية دي لأن ليها قصة حقيقية حصلت قصادي وفخور أكتر بصوت أصالة اللي مفيش منه تاني.. ألف مبروك لكل صناع الأغنية».