حكاية مقتل «هند» وإحالة رجل وسيدة للمفتي بعد كشف لغز الجريمة

قصة ربما تكون تفاصيلها أغرب من الخيال، كان دور الضحية هنا لسيدة ثلاثينية راحت ضحية الغدر والانتقام الأعمى من صديقة زوجها، بدأت القصة مع قطع زوج الضحية علاقته بصديقته التي أرادت أن ترد له الصاع، «هند» كانت هي الضحية بين الطرفين المتصارعين استدرجتها صديقة زوجها وقتلتها وألقت بها على الطريق الدائري في الجيزة.

رسالة غامضة وجثمان في حقيبة على الدائري

مقتل «هند» غدرًا في شهر مارس من العام الماضي كانت تصفية خلافات بين زوجها وصديقته، وإمعانًا في التشفي والانتقام نقلت المتهمة «هناء» رسالة إلى صديقها «كامل»: «مراتك ماتت في حادثة على الدائري» أسرع الزوج فوجدها داخل حقيبة ملطخة بالدماء، فأبلغ الشرطة بالحادث لتنفرط معه عنقود الجريمة أمام فريق البحث الجنائي الذي كشف عن ضلوع صديقة الزوج في تنفيذ تلك الجريمة بقتل زوجته.

تفاصيل الخطة

خيوط جريمة مقتل الزوجة الشابة ظهر أمام فريق البحث عندما أظهرت المعاينة أن الجريمة حدثت بدافع الانتقام عن طريق القتل، وأوضح الفريق أن مرتكب الحادث كان يجلس محاطًا بالحوائط الأربعة بعيدًا عن عيود المارة حتى يتنتهي فعلته، وبالبحث في علاقة الزوج ومناقشته مرات متكررة وضعت المباحث يدها على منفذة الجريمة وألقت القبض عليها لتعترف بتفاصيلها جديدة كشفت عن جريمة قتل أخرى لزوجها بالاتفاق مع صديقها باستخدام «حبة الغلال» وقيدت بالوفاة الطبيعية قبل أشهر من تنفيذها جريمة قتل زوجة صديقها.

يوم الحكم على الجناة

وفي يوم 28 أغسطس الجاري سيصدر حكم محكمة الجنايات بحق المتهمين وهما سيدة وصديقها بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار لزوج كل منهما، بعد أن أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق قضيتهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

خبير أمني يكشف موقف سيدة الطالبية وصديقها

الخبير القانوني ياسر سيد أحمد يشرح موقف المتهمين أمام القضاء حسب توصيف الاتهام المسند إليهما من قبل النيابة العامة بقوله إنه في حالة صدور حكمًا بإعدام سيدة الطالبية وصديقها فأن القانون يمنحها الحق في استكمال الدفاع عن نفسها والطعن على هذا الحكم أي كان «سجنًا أم إعدام» أمام محكمة النقض في غضون 60 يومًا.

وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أن محكمة الجنايات عندما تنظر موضوع الدعوى تقيم كافة الأدلة على المتهمين من خلال الاستناد إلى الأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وروايات المتهمين وما استخلصته النيابة العامة من أدلة اتهام.