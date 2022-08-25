السيسي في اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لاستمرار التعاون الثنائي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ، في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

السيسي يشيد بجهود رئيس الوزراء البريطاني

وأشاد الرئيس، بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته، لإحداث تطور ملموس فى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كل المجالات، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

روابط وثيقة بين مصر وبريطانيا

وثمن «جونسون»، الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيدا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس، تعد شريكا مهما لبريطانيا بالشرق الأوسط، وحوض المتوسط والقارة الأفريقية، مشيرا إلى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر، سعيا للتنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.