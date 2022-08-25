مصرع 3 وإصابة 7 في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حيث تم التحفظ على جثث المتوفين تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين للمستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغات منفصلة تفيد وقوع حوادث سير متفرقة على طرق المحافظة، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

تصادم ملاكي ونقل «تريلا» على طريق رأس سدر

البلاغ الاول يفيد وقوع تصادم سيارة ملاكى (ل و ل 436) مع سيارة تريلا (م ر ق 8742) قبل مدينة رأس سدر على الطريق القديم، اتجاه حمام فرعون بحوالي 17 كيلومتراً، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما «مينا بنيامين حبيب»، 30 سنة، و«صباح سعد يوسف»، 40 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة شقيقة الثانية «تريزا سعد يوسف»، 53 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم من القاهرة.

تم نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى رأس سدر، كما تم نقل المصابة لنفس المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي قبل مفارق كاترين

البلاغ الثاني يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، قبل مفارق كاترين بنحو 5 كيلومترات، اتجاه النفق الطريق الجديد، مما أسفر عن إصابة شخصين، هما «عبدالرحمن علي محمود»، 27 سنة، بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالحوض، و«عبدالرحمن سالم مصلح»، 27 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكلاهما من شمال سيناء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.

تصادم ميكروباصين قبل كمين «فانتازيا»

البلاغ الثالث يفيد تصادم سيارتين ميكروباص مع ربع نقل، قبل كمين «فانتازيا» بحوالي 5 كيلومترات برأس سدر، على الطريق القديم، أسفر الحادث عن إصابة «وحيد محمد السيد»، 47 سنة، من محافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى رأس سدر.

البلاغ الرابع يفيد بمصرع شاب في حادث صعق كهربائي، في حي الفيروز بمدينة طور سيناء، يُدعى «عبده سمير السيد النبلاوي»، 17 سنة، جرى نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطور، تحت تصرف النيابة العامة.

البلاغ الخامس يفيد بانقلاب سيارة ملاكي (1278 ط ج ف)، قبل شرم الشيخ بحوالي 50 كيلومتراً، على الطريق الجديد الطور شرم الشيخ، أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم:

1- خالد السيد الشناوى 27 سنه، جنوب سيناء اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات.

2- عمرو محمد نبيل 37 سنه الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه في كف اليد اليسري وسحجات وكدمات.

3- عمرو سالم عمر 26 سنة، اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات.

4- محمد جميل برهان السعدني 40 سنه القاهرة، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

جري نقل المصابين إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.

اخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحوادث وصرحت بدفن الجثث.