«صيادلة كفر الشيخ» تُكرم الفائز بتلاوة القرآن في 7 ساعات دون خطأ

كرّم الدكتور محمد فهمي حسين، نقيب الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبدالرحمن صقر، الحاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة كفر الشيخ، الذي سجل رقماً قياسياً في تلاوة القرآن الكريم كاملاً دون خطأ واحد، في مسابقة محلية شارك فيها العشرات من حفظة القرآن الكريم في مدينة بيلا، التابعة للمحافظة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور إبراهيم الجندي، وكيل نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، وعدد كبير من أعضاء النقابة وصيادلة محافظة كفر الشيخ.

إهداؤه درع النقابة وشهادة تقدير

وأهدي نقيب صيادلة كفر الشيخ درع النقابة وشهادة تقدير لـ«صقر»، مقدماً له التهنئة لتحقيقه رقماً قياسياً بتسميع القرآن الكريم كاملاً في أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد.

وأعرب «صقر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن بالغ سعادته بتكريمه من نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ، قائلاً: «سعيد بتكريمي من بيتي الثاني نقابة صيادلة كفر الشيخ التي أنتمي إليها وسبق أن تم تكريمي أيضاً من جامعة كفر الشيخ، وهذه التكريمات وسام علي صدري، والحمد الذي شرفنا ورفعنا بالقرآن الكريم، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينفعنا به».

سمّع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد

وكان الدكتور محمد صقر، صاحب الـ23 عاماً، وخريج كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، رتل القرآن الكريم كاملاً في أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، ضمن مسابقة «القرآن العظيم» التي أطلقها مسجد المرسى ببيلا، في يوليو الماضي، لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة.

وكانت جريدة «الوطن»، نشرت قصة فوز صقر، بالمركز الأول بتسميع القرآن الكريم كاملاً فى أقل من 7 ساعات دون خطأ واحد، ليُصبح حديث مصر والوطن العربي.