نتيجة تنسيق كلية الألسن كفر الشيخ 2022.. اختار الدراسة بين 8 لغات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، من بينها نتيجة تنسيق ألسن كفر الشيخ 2022، للطلاب الجدد من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

نتيجة تنسيق ألسن كفر الشيخ 2022

تحددت نتيجة تنسيق ألسن كفر الشيخ 2022 للشعبة الأدبية، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بواقع مجموع 351 درجة، بنسبة مئوية 85.60%.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء (2693) لسنة 2016، وتم البدء بالدراسة بالكلية في العام الجامعي 2017، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء مركز للغات والترجمة، التي بدأت الدراسة به عام 2018م.

أقسام كلية ألسن كفر الشيخ

بعد إعلان نتيجة تنسيق ألسن كفر الشيخ 2022، نوضح للطلاب المقبلين على الدراسة بالكلية، الأقسام التي تضمها، وهي على النحو التالي:

- اللغة الألمانية.

- اللغة الأسبانية.

- اللغة الإنجليزية.

- اللغة الإيطالية.

- اللغة الفرنسية.

- اللغة اليابانية.

- اللغة الصينية.

- اللغة الكورية.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ، قد حصلت ضمن مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أفضل جامعة مصرية عام 2008، على مستوى جامعات مصر.