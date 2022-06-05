أسعار القهوة ترتفع وتحقق أعلى معدل لها منذ 3 أشهر

تداولت أسعار عقود قهوة أرابيكا الآجلة، حيث جرى تداولها بنحو 2.4 دولار وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير أي منذ 3 أشهر تقريبًا، وسط توقعات بخسائر على خلفية أزمة الجفاف في البرازيل، المنتج الأكبر لها، بحسب تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

ويخشى السوق المزيد من خسائر الإنتاج في البرازيل، بسبب استمرار ظاهرة النينيا، ما يقلل هطول الأمطار في أمريكا الوسطى والجنوبية.

انخفاض صادرات القهوة في كولومبيا 18%

وفي الوقت ذاته، أفاد اتحاد مزارعي البن الكولومبي، في 5 مايو، بأنّ صادرات البن الكولومبي في أبريل تراجعت بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 845 ألف كيس، وأوضح أنّ هناك علامات على انخفاض إمدادات البن العالمية، إذ واصلت مخزونات أرابيكا المعتمدة من ICE انخفاضها إلى 1.04 مليون كيس، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف مارس.

ووصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 في أبريل من 1977، ويتوقع تداول القهوة عند 2.39 دولار بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من «Trading Economics»، وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أنّه سيتم التداول عند 2.62 دولار في غضون 12 شهرًا.

وتعد قهوة أرابيكا المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال ICE، وتمثل أرابيكا 75% من إنتاج العالم وتزرع في الغالب في البرازيل «40% من إجمالي المعروض في العالم» وكولومبيا.

وتمثل قهوة الروبوستا النسبة المتبقية البالغة 25%، ويتمّ إنتاجها في الغالب في فيتنام «15% من الإمداد العالمي» وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.

والروبوستا هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.