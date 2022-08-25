مصرع شخصين وإصابة طفل في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبوسلطان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب طفل في عمر 12 سنة، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق وصلة أبوسلطان، قرب مركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة، ونقل الطفل المصاب للمستشفى، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (س س ب 2149) على طريق وصلة أبوسلطان، بدائرة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة المجمع الطبي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف إل موقع الحادث، نقلت جثتي المتوفين إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن مصرع كل من «حمدي مرزوق حافظ»، 49 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، و«أحمد عمر أحمد»، 18 سنة، مقيم بنفس العنوان، متأثرين بإصابتهما، التي تسببت في توقف عضلة القلب والتنفس، ووفاتهما في الحال، كما أسفر الحادث عن اصابة الطفل «يحيى عمر أحمد»، 12 سنة، شقيق الثاني، بغيبوبة تامة نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

انتقال قوات الشرطة للمعاينة وبيان أسباب الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قولت الشرطة وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث لفحص الواقعة وبيان أسبابها، وتمكن رجال المرور في رفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة جثماني المتوفين في مشرحة المجمع الطبي، وبيان أسباب وفاتهما، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، والتصريح بدفنهما بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.