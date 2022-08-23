منسق الجامعات الأهلية: الدولة بذلت جهودا كبيرة لإطلاق البرامج المختلفة

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المنسق العام للجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعات في مصر تنقسم إلى حكومية وخاصة، إلا أن الأخيرة تستوعب عدد أقل بكثير مما تستوعبه الحكومية، حتى رأت القيادة السياسية، ضرورة إنشاء كليات جديدة بمصروفات قليلة للغاية، حتى تسمح لفئة من المجتمع أن تلتحق بها.

برامج جديدة ومتطورة في الجامعات الأهلية

أضاف «شعيرة»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن البرامج التي يجرى تدريسها في الجامعات الأهلية، أحدث وأجدد، «بندور على وظائف المستقبل بعد 5 سنين، ونؤهل الطلاب لسوق العمل».

وأوضح أن الجامعات الأهلية تختلف عن الجامعات الخاصة والحكومية، إذ أن أي فوائض في موازناتها في نهاية كل عام مالي، تضخ لها مرة أخرى من أجل تطويرها، وتختلف عن الجامعات الحكومية في المصروفات.

الجامعات الأهلية ليست تكرارا للحكومية

ولفت إلى أن طبيعة الجامعات الأهلية على مستوى العالم، تشهد مساهمة المجتمع المدني في إنشائها، إذ يجب أن يكون له دور في تطوير التعليم وتحديثه، والمساهمة في هذا الإطار، والمشاركة فيه بكل الطرق، مشيرا إلى أن مصر بات لديها حاليا 12 جامعة أهلية، دخلت قيد التشغيل خلال السنة الدراسية الجديدة.

وتابع: أن «الجامعات الأهلية، مش تكرار لما يحدث في الجامعات الحكومية»، مشيرا إلى أنها أحدث مما عليه في الحكومية، «في البرامج الجامعات الأهلية، بندور فيها على وظائف المستقبل بعد 5 سنين».