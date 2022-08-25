أبوالليف والدمية «نينا نوسة» ينتهيان من تصوير أغنية سلام للرجالة

انتهى المخرج خالد مهران، من تصوير كليب جديد بعنوان «سلام للرجالة»، الذي يشهد الظهور الأول الدمية نينا نوسة في عالم الغناء، وذلك بمشاركة أبوالليف كضيف شرف الكليب.

واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس داخل فيلا بمنطقة الحزام الأخضر، وشارك في التصوير أبوالليف، حيث يظهر ضيف شرف بشخصيته، ويدور بينه وبين الدمية نينا نوسة مشادة كوميدية ضمن أحداث الكليب.

بدء مرحلة المونتاج تمهيدًا لطرح الفيديو كليب قريبًا

وحضر التصوير صناع الكليب المطربة دعاء مبروك، والمطرب نادر حمادة، والشاعر أيمن الطويل، والملحن حسن دنيا، والموزع إسلام ساسو.

ومن جانبه، بدأ المخرج خالد مهران عمليات المونتاج فور الانتهاء من التصوير، وذلك تمهيدًا لعرض الكليب خلال الفترة المقبلة.

صُناع الدمية نينا نوسة

يشار إلى أن الدمية نينا نوسة، فكرة ناريمان سالم، وتصميم نادر حمادة، وأداء صوتي دعاء مبروك، وتم تصميمها بشكل احترافي، حيث وضعت ناريمان مواصفات نينا نوسة، ورسمت تفاصيل شخصيتها، وكلماتها الغريبة، وأطوار حياتها، تخيلت أحداث الشخصية العجيبة العجوزة، الذكية، المتحاملة على الست لصالح الراجل، الحريصة غالبًا، وبالرغم من خبرتها الكبيرة لكنها مازالت تعيش في الماضي ولا تستطيع التأقلم مع العصر الحديث، وتقف عاجزة عن نطق المصطلحات الجديدة وفاشلة في التعامل مع التكنولوجيا.

أغنية «سلام للرجالة» للدمية نينا نوسة، كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان حسن دنيا، وتوزيع ساسو، منتج منفذ شريف مهران، ومنتج فنى محمد سليمان، وتصوير سينمائي ضياء جاويش، وغناء دعاء مبروك ونادر حمادة، وضيف شرف أبوالليف، وإخراج خالد مهران.