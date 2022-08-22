تفاصيل الحصول على قرض شخصي لـ«المدارس» من بنك مصر.. يصل إلى مليون جنيه

نحو 5 أسابيع تفصلنا عن بداية الموسم الدراسي الجديد 2022-2023، ويستعد أولياء الأمور لدفع مصروفات المدارس وشراء المستلزمات الدراسية المختلفة، ويلجأ عدد من الموظفين وأولياء الأمور للبحث عن قروض شخصية لدفع متطلبات المدارس لأبنائهم، ومنها المصروفات والزي المدرسي والأدوات وغيرها.

وتقدم الكثير من البنوك، أنواعا مختلفة ومتنوعة من القروض، للمواطنين، والتي تتطلب عدد من الأوراق والمستندات، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية الشروط والمستندات المطلوبة، للحصول على قرض شخصي من بنك مصر، كما يلي:

مميزات الحصول على قرض بنك مصر

القرض الشخصي المقدم من بنك مصر، يتيح الكثير من المميزات للمواطنين الراغبين في الحصول على القرض، وهي كما يلي:

- يمنح بنك مصر قرضا شخصيا لعملائه، بقيمة تصل إلى مليون جنيه.

- تصل مدة التقسيط إلى 8 سنوات، لذا تعتبر أطول فترة سداد.

- القرض الشخصى يقدم بأقل سعر عائد، وأقل مصاريف إدارية.

- يقدم البنك لعملائه الحاصلين على القرض، وثيقة تأمين مجانية على العجز والحياة.

- يمكن لجميع عملاء البنك الحصول على القرض، دون وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

حدد بنك مصر، عددا من الشروط المطلوبة لتوفير القروض الشخصية للراغبين من المواطنين، وهي كما يلي:

- بيان بالدخل الشهري للبنك بالنسبة للموظفين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب رسمي للحصول على القرض، على أن يقدم في أي من فروع البنك.

- إيصال مرافق حديث، على ألا يكون مر عليه 3 أشهر.