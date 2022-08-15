الآلاف يشيعون جنازة يوسف الشريف إلى مقابر الأسرة بالمنصورة «صور»

شيع الآلاف في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان يوسف الشريف، لاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا للدراجات، والذي لقي مصرعه في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، وخرجت الجنازة من مسجد العيسوي بالمنصورة وسط حالة من انهيار أسرته وأصدقائه.

استقبال جنازة يوسف الشريف بحزن شديد

ووصل جثمان «الشريف» في سيارة إسعاف إلى مسجد العيسوي بالمنصورة بعد صلاة المغرب، عقب انتهاء أسرة اللاعب من إنهاء الإجراءات القانونية للحصول على تصريح الدفن، وصرحت النيابة العامة ببلقاس بدفن الجثة وتسلمتها أسرته من مستشفى جمصة المركزي.

مشاركة الرياضيين في جنازة يوسف الشريف

وشارك في الجنازة عدد كبير من الرياضيين في الدقهلية ومجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي يتقدمهم علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، نائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور تامر البسنديلي، رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرئيسي، وشريف أبو العزم، نائب رئيس استاد المنصورة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.

ووقف عدد كبير من الشباب على قبر اللاعب يوسف الشريف يدعون له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

تفاصيل حادث يوسف الشريف

يذكر أن «الشريف» لقي مصرعه في حادث تصادم اليوم على طريق جمصة الساحلي «دمياط - كفر الشيخ» الدولي، حال توجهه وأحد زملائه على دراجة نارية إلى جامعة المنصورة الجديدة، فاصطدما بـ«فنطاس مياه» على مقطورة يجرها جرار زراعي، ما تسبب في وفاة اللاعب وإصابة زميله بإصابات خطيرة وجرى حجزه على أثرها بالعناية المركزة في مستشفى بلقاس المركزي.