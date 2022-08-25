سافر شرم الشيخ بـ800 جنيه.. برنامج سياحي مميز لمدة 5 أيام

يهتم الناس خلال فصل الصيف، بالرحلات المختلفة، لذا تواصل تنظيم وزارة الشباب والرياضة، رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر، لكل من محافظة القاهرة بمشاركة (40) شاب وفتاة، ومحافظة دمياط بمشاركة (47) شاب وفتاة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ.

رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل رحلة شرم الشيخ، وجاءت كما يلي:

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من (18- 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (800 جنيه) ثمانمائة جنيها من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

التسكين بغرف رباعية.

الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- وعلى الراغبين في الاشتراكفي الرحلة يجب الضغط هنا.

ويمكن التوجه (شخصيا) بالنسبة للراغبين في حجز الرحلة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك المقررة.

وتكون الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

وتضع الرحلة بعض الشرةط حيث يمتنع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط وامام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة.

سيتم تنفيذ زيارات مجانية ضمن برنامج الرحلة، وتشمل جولة إلى السوق القديم/ خليج نعمة/ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.