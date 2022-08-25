الصور الأولى للشاب إبراهيم محمود بعد علاجه بتوجيهات من الرئيس

اطمأن الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقايق، على الحالة الصحية للشاب إبراهيم محمود، الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه في مستشفيات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور أحمد عناني وكيل كلية الطب ومستشار رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية، ومحمد فكري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفيات.

وخلال زيارة الدكتور عاطف حسين للاطمئنان على حالة الشاب إبراهيم محمود الصحية، تابع التقارير الطبية لحالة الشاب، والذي تم إجراء الجراحة الأولى له بنجاح، حيث تمكن الشاب من تناول الطعام والشراب بصورة طبيعية بعد إجراء جراحة إصلاح لعظام الوجه والفكين.

وأثنى «حسين» على نتيجة العملية الأولى، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللفتة الإنسانية للتوجيه بعلاج الشاب إبراهيم محمود بمستشفيات جامعة الزقازيق، كما قدم الشكر لفريق العمل من الأقسام المختلفة.

وكانت الابتسامه على وجه الشاب إبراهيم محمود هي عنوان الزيارة اليوم، حيث تمكن وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة أن يتناول الطعام والشراب بصورة طبيعية، بعدما كانت هناك إصابة بعظام الوجه والفكين منذ عدة سنوات، نتيجه حادث سابق.

وبهذه المناسبة وجه الشاب للرئيس السيسي لسرعة الاستجابة، بعدما تم عرض حالته على قناة صدى البلد، معربًا عن سعادته الغامرة بتبني الرئيس لهذه الحالات الصعبة، وبروح الأبوة المعهودة منه، معبراً عن بالغ سعادته بنجاح العملية الأولى، وأنه في انتظار العملية الثانية لإصلاح حول العين.

جدير بالذكر أنه جرى حجز الشاب بناءً على تكليف من الرئيس السيسي وتحضيره للجراحة لإصلاح عظام الوجه والفكين، وقد تم تشكيل فريق جراحي برئاسة الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعه وبصفته المهنية أستاذًا في جراحات العيون وجراحات أورام وتجميل العيون والدكتور طارق عبد الظاهر أستاذ الأنف والأذن وجراحة وجراحة الوجه والفكين، مع فريق متميز من أقسام التخدير والأشعه والأسنان.