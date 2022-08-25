عاجل.. إصابة 14 شخصاً في تصادم أتوبيس وسيارة بالشرقية

أصيب 14 شخصاً بكدمات وجروح وسحجات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم .

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بحدوث تصادم بين سيارة وأتوبيس محمل بالركاب، على الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بكدمات وجروح وسحجات

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.