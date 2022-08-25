شريحة ذكية ترصد السرعات بالفيمتو ثانية.. تستخدم في المنازل وتصوير أعماق البحار

قال الدكتور محمود جعفر، باحث بمركز تسريع المعلومات الألماني، إن الشريحة المبتكرة التي عمل على تطويرها تُستخدم في عدة مجالات ويمكن وضعها في مختلف الأجهزة، وتعالج مليارات المعلومات في ثواني معدودة، لافتًا إلى أنها تستخدم أيضًا في الردارات التي تعمل بنظام الموجات الترددية منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد تطويره بالشريحة الجديدة ينتج موجات ترددية كبيرة تساعد في رسم خريطة للأشياء الثابتة، والمتحركة بشكل عال جدًا.

رصد السرعات بالفيمتو ثانية وعلى أبعاد غير محدودة

وأوضح «جعفر» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية«DMC» أن الرادار الذي يدعم الشريحة، يمكنه رسم مسار الرصاصة وتحديد بياناتها نظرًا لقدرته على رصد السرعات بالفيمتو ثانية، وعلى أبعاد غير محدودة لأنه الرادار يرصد من خلال الليزر، مشيرًا إلى أنه يمكنه رصد حركة الأحياء البحرية ورسم تفاصيلها بالذكاء الاصنطاعي، كما يمكن أن تستخدم في السيارات ذاتية القيادة وتمكنها من رؤية الاتجاهات في 360 درجة لتكون بمثابة عيون متحركة للسيارات.

رصد مستوى التهوية في المنزل

وأشار إلى أنه يجري تطوير الشريحة بشكل يساعد في اكتشاف الغاز ورصد تسريبات الغاز في الهواء الجوي، كما يمكن استخدمها في رصد مستوى التهوية في المنزل والمدرسة والعمل، وإرسال تقارير فورية للهاتف.

أجهزة نبضات ليزر ضوئية بشكل أصغر وأسرع

وأكد أنه يعمل ضمن فريق بحثي أوروبي للانتهاء من أجهزة نبضات ليزر ضوئية بشكل أصغر وأسرع، خاصة وأنها تستخدم في العلاج والعمليات الجراحية والقطع الصناعي بدقة عالية جدًا.