زراعة المانجو في كفر الشيخ.. 10 آلاف فدان وبدء الحصاد سبتمبر المقبل

تزين أشجار المانجو ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمركزي بلطيم، والبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعتبر من الزراعات المهمة وتشغل مساحة تبلغ نحو10 آلاف فدان منها الزبدة، وعويس، والسكري، وغيرها من الأشجار التي تعود على المزارعين بالنفع الوفير من إنتاجها كل عام مع بداية موسم الحصاد في منتصف شهر سبتمبر.

ميراث الأجداد والآباء

قال صلاح علي، مزارع من أبناء بلطيم، «عائلتي تقوم بزراعة محصول المانجو منذ ما يتخطى 200 عام فهي ميراث الأجداد والآباء، والتي تعود علينا وعلى أسرنا بالخير»، مشيرًا إلى أن فدان المانجو ينتج ما بين 8 إلى 10 أطنان مانجو من أنواع السكري، والزبدة، ولكن هناك مصروفات إنتاج من سماد وري وأيدي عاملة حتى حصاد المحصول في منتصف سبتمبر المقبل.

أنواع المانجو وأسعارها

وقال يوسف عبد العاطي، مزارع من أبناء المحافظة، إن أشجار المانجو تزرع ما بين شهرين مارس، وإبريل من كل عام وهو وقت تكون فيه الأشجار مقبلة على التزهير، ويفضل زراعة أشجار المانجو بالأراضي الرملية الخفيفة أو الطينية بالمحافظة، لأنواع مانجو الزبدة، عويس، سكري، كنت، وتيمور، وسنارة، والفونس، ويتراوح سعر كيلو المانجو للمواطنين ما بين 9 جنيهات حتى 12 جنيهًا.

10 آلاف فدان مانجو بالمحافظة

ومن ناحيته، أكد الدكتور يحي زكريا، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على أن زراعة المانجو بالمحافظة تحظى باهتمام كبير من قبل المزارعين بالمحافظة، وتتصدر من حيث الإنتاج والطعم كأحد أهم الزراعات في وجه بحري بمساحة تبلغ نحو 10 آلاف فدان أغلبها بمراكز بلطيم، والبرلس، ومطوبس بالإقليم، ويرجع ذلك لوجود تربة رملية خفيفة تجود بها زراعة المانجو بتلك المناطق.