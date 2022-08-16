لقاء سويدان تحيي الذكرى السنوية الرابعة لوفاة شقيقها: «ألم مش هيروح»

أحيت الفنانة لقاء سويدان، الذكرى السنوية الرابعة، لوفاة شقيقها أحمد، الذي رحل عن عمر ناهز الـ31 عامًا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ونشرت صورة له، زينتها بشريط من اللون الأسود، ناعية إياه بكلمات مؤثرة.

وأشارت عبر حسابها على انستجرام، إلى أن الحياة بالنسبة لها لم تعد كما كانت، منذ رحيل شقيقها الصغير، الذي كانت تعتبره بمثابة ابن وصديق لها، طالبة من جمهورها الدعاء له.

وعلقت لقاء سويدان، وعلعلى الصورة بقولها: «4 سنوات على وفاة شقيقي أحمد، كل يوم وإنت بتوحشني أكثر من اليوم الذي يليه، مهما حاولت أضحك وأخرج، روحي فيها ألم مش هيروح غير لما نلتقي يوم الُلقا، يارب تكون في الجنة لأنك تستاهلها يا ابني وأخويا وصاحبي».

نجوم الفن يدعون لشقيقها بالرحمة

وحرص عدد من متابعيها مشاركتها الدعاء لـ شقيقها المتوفى بالرحمة، من بينهم نجوم من بالوسط الفني، أبرزهم سوسن بدر، ورانيا فريد شوقي.

لقاء سويدان تمتلك موهبة غنائية

وكانت لقاء سويدان، قد كشفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أسباب عدم استثمار موهبتها في الغناء وتقديم أعمال استعراضية، عدم وجود فرصة حقيقية وتخوف شركات الإنتاج خصوصًا وأن مثل هذه الأعمال الفنية تحتاج لميزانية ضخمة جدًا.