توفيق عبدالحميد يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب: أستاذتي وصديقتي

استعاد الفنان القدير توفيق عبدالحميد، ذكرياته مع سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، خصوصًا عندما تعامل معها عندما كان طالبًا في معهد الفنون المسرحية، ومشاركته إياها في أحد العروض من خلال دور صغير، حتى أصبح بعدها بطلًا لمسرحية «مجنون ليلى» بدعم منها.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن ذكرياته مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، قائلًا: «أول مرة اتعامل معها عن قرب كنت طالبًا في فنون مسرحية، من خلال مسرحية رابعة العدوية».

سميحة أيوب رشحت توفيق عبدالحميد لأول بطولة مسرحية

واستطرد توفيق عبدالحميد بقوله: «كنت بقول جملتين، بعدها قدمتني بطلًا في مسرحية مجنون ليلى، وبينهما رشحتني لأول بطولة في مسلسل الضمير، إنتاج أردني وتوالت بعدها أعمال كثيرة جمعتنا معًا».

ويطالب جمهوره بالدعاء لها بمزيد من الصحة

ووصف علاقته بـ سيدة المسرح العربي، بأنها علاقة روحانية «أستاذتي وصديقتي، ودائمًا تغلبني وتسبقني بالسؤال، حبيت أصبّح عليها من هنا من وسطكم»، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء لها بالصحة وطولة العمر والستر.

وشغل الفنان توفيق عبدالحميد، منصب رئيس بيت المسرح، واستقال من منصبه عام 2010، وتم تكريمه في مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 عام 2019، ودخل في نوبة بكاء شديدة بمجرد صعوده إلى المسرح لاستلام درع التكريم، وسط تصفيق حاد من الحضور.

وكان الفنان القدير قد مّر بأزمة صحية مؤخرًا بسبب بعض الآلام في العمود الفقري، التي أثرت على حركته، ويخضع حاليًا لعدد من جلسات العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية، مشيرًا في تصريحات سابقة أن الأطباء نصحوه بضرورة الخضوع لعملية جراحية، ولكنّه فضّل البدء بالعلاج الطبيعي.