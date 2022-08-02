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توفيق عبدالحميد يحذّر الصفحات المنسوبة إليه: مش عاوز أخد إجراء قانوني عنيف

كتب:

هبة أمين
12:02 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
الفنان توفيق عبدالحميد

الفنان توفيق عبدالحميد

هدد الفنان القدير توفيق عبدالحميد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات المنسوبة إليه عبر منصات السوشيال ميديا، مانحًا إياهم مهلة لتغيير مسمياتها بعيدًا عن شخصه، خاصة وأنّها تعتبر انتحالًا صريحًا لصفته على عكس الحقيقة، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

رجاء جار من توفيق عبدالحميد

ووجّه عبدالحميد، نداءً عبر حسابه على فيس بوك، وصفه بـ«رجاء حار»، لكل من أنشأ صفحة أو حسابًا على السوشيال ميديا تحمل اسمه وتخاطب الجمهور على اعتبار أنّها تابعة له، بتغيير الاسم إلى محبي توفيق عبدالحميد على سبيل المثال، قائلا: «مينفعش تنتحل شخصيتي وتتكلم باسمي، أنا خلاص بوثق صفحتي، ومش عايز اضطر لاتخاذ إجراء قانوني عنيف ضدكم».

توفيق عبد الحميد يلجأ لتوثيق حسابه لحماية نفسه من منتحلي شخصيته

في شهر سبتمبر الماضي، نشر توفيق عبدالحميد، مجموعة صور تجمعه وكلبيه من داخل منزله، للإشارة إلى حسابه الرسمي والوحيد عبر فيس بوك، بعيدًا عن الصفحات المزيفة التي تنشر كلامًا مغلوطًا منسوبًا إليه، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».

يخضع للعلاج الطبيعي بسبب آلام العمود الفقري

وأشار إلى أنّ هذه الصفحات المزيفة، أرهقته بشدة للدرجة التي كانت تجعل بعض متابعيه يكررون على مسامعه سؤالًا واحدًا عندما يكتب أي منشورًا من خلال صفحته الحقيقية «هو إنت توفيق عبدالحميد بجد؟».

وكان الفنان القدير توفيق عبدالحميد، يمر بأزمة صحية الفترة الماضية بسبب آلام العمود الفقري، والتي تطلبت تدخلا جراحيا حسب رؤية الطبيب المعالج، لكنه فضّل اللجوء للعلاج الطبيعي أولًا بأحد المراكز الطبية، ونشر مجموعة صور له وهو داخل أحواض السباحة ضمن كورس العلاج المائي الذي يخضع له.

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بقلم هبة أمين