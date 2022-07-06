سياحة الغطس تجذب السائحين بالغردقة.. جميع المراكب «محجوزة»

تُعد مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، من أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لممارسة الغوص، طبقا لموقع «تريب أدفايزر»، الأمر الذي جعلها مقصداً سياحياً مفضلاً لكثير من السائحين من مختلف الجنسيات، الذين يحرصون على الخروج في رحلات الغوص بصفة يومية.

وتشهد مدينة الغردقة، هذه الأيام، إقبالاً كبيراً على الرحلات البحرية، خاصةً رحلات الغطس والسنوركل، من عشاق الغوص، لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، والاستماع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، في مواقع الغوص الفريدة، في عدة مناطق بمدينة الغردقة.

انتعاش سياحة الغوص بالغردقة

وأكد «أحمد بيجو»، مدرب غطس ومنظم رحلات غوص في البحر الأحمر، انتعاش سياحة الغوص في الغردقة، لافتاً إلى أن جميع الرحلات البحرية «محجوزة» طوال الشهر الحالي، وذلك بسبب الإقبال الكبير على شواطئ الغردقة، خاصةً رحلات الغطس والسنوركل، التي تجذب آلاف السائحين.

وتتضمن جنسيات السائحين الذين يتوافدون على الغردقة، من سويسرا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا ورومانيا، الذين يأتون خصيصاً لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، والاستماع برؤية الشعاب المرجانية، والكائنات البحرية النادرة.

ولفت «بيجو» إلى أن رحلة الغطس تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً، والعودة في الساعة الرابعة مساءً، يتخللها وقفتان في مواقع الغوص الفريدة في شواطئ الغردقة، وتشمل وجبة غداء ومشروبات ساخنة وباردة، وتصوير تحت الماء، وممارسة السنوركل، موضحاً أن درجة الحرارة تحت سطح الماء ممتازة جدآ، مقارنة بدرجة حرارة الجو، مؤكداً أن شواطئ الغردقة تتميز بجو رائع وفريد وجاذب للسياحة، لافتاً إلى أن جو الغردقة بوجه عام آمن وصحي.

الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية عالمية

ومن جانبه، قال وائل سيد، رئيس مجلس إدارة منتجعات كبرى بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر»، وهو أحد المنصات العالمية لراغبي السفر حول العالم.

وأضاف أن غالبية السائحين يتوافدون على مدينة الغردقة، لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس والتصوير ومداعبة الكائنات البحرية والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.